Луценку «по барабану», хто буде на його зустрічі з Тимошенко

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зацікавлений у проведенні особистої зустрічі з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка знаходиться на лікуванні в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав журналістам у Харкові під час проведення круглого столу та презентації своєї ініціативи “Третя українська республіка”.

“Пряма зустріч, безумовно, нам обом цікава. Мені по барабану, хто буде присутнім. Я умію обходити працівників колонії краще за всіх. Потрібен прямий контакт із людиною. Очі в очі, рука в руку”, - сказав Луценко.

За словами політика, на цей час влада поки що не дозволяє йому провести пряму зустріч з Тимошенко.

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“Ми намагаємося знайти формат такої зустрічі. В нашій переписці ми обговорюємо різні варіанти, але поки що влада не дозволяє зустрітися нам напряму. А зустрічатися через скляну перегородку... Достатньо писати листи”, - зазначив Луценко.

Він також додав, що заяву для проведення побачення повинна подати сама Тимошенко.