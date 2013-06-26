Пинзеник: Єдиний показник, який демонструє ріст, – це державний борг

17:04, 26 червня 2013
Політика
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Видатки з обслуговування боргів уряду вперше з початку світової кризи 2008 року перевищили 10% надходжень загального фонду державного бюджету.

Віктор Пинзеник

Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Віктор Пинзеник, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Дані про динаміку економіки та бюджету надзвичайно тривожні. Єдиний показник, який демонструє зростання – це державний борг. За даними Мінфіну, на початок червня нинішнього року сума боргу перевищила 548 млрд грн», - підкреслив Пинзеник.

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За словами депутата, бюджетна дірка поточного року має усі шанси вдвічі перекрити закладену законом у бюджет. «До 50 мільярдів гривень треба додати вже очевидну суму невиконання плану доходів у 20-25 мільярдів та суму державних гарантій за кредитами разом з унікальною для бюджету нормою про право уряду перевищувати передбачені законом видатки. Наслідком такої дірки може стати збільшення державного боргу цього року ще на 100 мільярдів гривень», - зазначив Пинзеник.

Він також наголосив на необхідності припинити нарощування боргів, переглянути цьогорічний бюджет із проведенням секвестру видатків та ліквідувати законодавчі шпарини уникнення оподаткування.

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