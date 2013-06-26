Луценко: Конституція не забороняє Тимошенко висуватись у Президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Харкові сказав журналістам лідер ініціативи “Третя українська республіка” Юрій Луценко.

“Звичайно я би хотів, щоб була повна юридична політична та навіть моральна реабілітація Юлії Володимирівни, але в обставинах, що склалися, я вважаю можливим говорити про те, що свобода Тимошенко в тому чи іншому варіанті, навіть при лікуванні за кордоном, є зняттям великого каменя на шляху асоціації з Європейським Союзом”, - сказав Луценко.

На його думку, Тимошенко, виїхавши за кордон на лікування, зможе добиватися своєї юридичної реабілітації у Європейському суді з прав людини.

“Безумовно, хотілося би, щоб Юлія Володимирівна виїхала за кордон і будучи вільною добилася повної юридичної реабілітації, яка в сучасних українських умовах означає перемогу у Євросуді”, - сказав Луценко.

Він висловив сподівання, що Тимошенко зможе взяти участь у майбутніх виборах Президента України. “Я дуже розраховую, що Юлія Володимирівна зуміє до виборчої кампанії отримати всі юридичні можливості висувати свою кандидатуру. До речі, й сьогодні Конституція цього не забороняє”, - сказав Луценко.

На його думку, Тимошенко - одна з оптимальних лідерів, яка зможе об’єднати країну, “але реалії, на жаль, дають мені необхідність думати й про інші варіанти”.

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Луценко зазначив, що йому відома позиція Тимошенко щодо можливості лікування за кордоном. Однак він відмовився її озвучити, щоб не нашкодити процесу.

“Так, відома (позиція Тимошенко - УНІАН), але я її публічно оголошувати не буду. Я роблю все, щоб не нашкодити звільненню Тимошенко”, - сказав Луценко.

Він підкреслив, що звільнення Тимошенко потрібне не лише їй самій, але й державі. “Вирішення цієї проблеми фактично відкриє шлях, і залишиться зробити два кроки: закон про прокуратуру і Виборчий кодекс”, - зауважив він.