Луценко: Ми маємо дякувати Ющенку і Януковичу

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко починає організовувати безпартійних українців у рух, який має стати основою для опозиційних сил у справі зміни політичного вектора розвитку країни. Саме громадяни повинні сформувати порядок розвитку нової країни, а політичні лідери - погодитися і реалізувати його, вважає пан Луценко. Про "мирне повстання мільйонів" екс-глава МВС розповів у інтерв'ю виданню "Комерсант-Україна".

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"Ми повинні бути вдячні Віктору Ющенку і Віктору Януковичу за те, що вони довели всій Україні: справа не в особистостях. Зараз для Східної України стало зрозуміло, що в усіх бідах винні не бандерівці, а для Західної - очевидно, що не москалі. Стало ясно, що винен не конкретний президент, винна система, щоразу більш-менш відкрито відтворює тоталітарну, антиукраїнську владу, насаджуються кримінальні відносини і бандитська мораль. 20-річна еволюція цієї системи породила Партію регіонів - екстракт "совка" і гангстерства, символом якого стала межигірська "сім'я". Але інстинкт хижої зграї і шкурництво не можуть стати об'єднуючою ідеєю країни. Навпаки, це викликає у людей переконання в тому, що ця Україна державного бандитизму - не їхня країна. Тому потрібно домовитися про новий фундаменті нової країни, в якій буде зручно і безпечно жити всім - від заходу до сходу і від півдня до півночі ", - пояснює Луценко своє бачення побудови Третьої української республіки.