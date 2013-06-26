Сенатор США: Резолюція щодо України може стати жорсткішою

Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн під час зустрічі у Вашингтоні з головою політичної ради ВО «Батьківщина», лідером фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Яценюк та Маккейн обговорили стан відносин України з Європейським Союзом та перспективи підписання Угоди про асоціацію на саміті ЄС у Вільнюсі.

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Сенатор підтвердив позицію, що для підписання цієї угоди уряд України має виконати всі умови, в тому числі звільнити Тимошенко.

Також було обговорено перспективи прийняття резолюції Сенату США про звільнення Тимошенко у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини.

Маккейн заявив, що в разі затягування Януковичем звільнення Тимошенко та зриву підписання Угоди про асоціацію з ЄС резолюція Сенату може набути жорсткіших рис.

Обговорюючи поточну ситуацію в парламенті України, Маккейн акцентував увагу на важливості завершення в Україні виборчого процесу-2012 та належному проведенні чесних та прозорих виборів у п’яти округах вже до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

На завершення Яценюк запросив сенатора відвідати Україну. Маккейн прийняв запрошення, і такий візит може відбутися вже влітку цього року, зазначили в «Батьківщині».

Як повідомлялося, на розгляд Сенату США внесено резолюцію з вимогою звільнити Тимошенко на виконання рішення Європейського суду з прав людини. У проекті резолюції також міститься звернення до ЄС визначити звільнення Тимошенко важливим критерієм для підписання Угоди про асоціацію. У документі Сенат висловлює занепокоєння та незадоволення щодо продовження вибіркового і політично мотивованого ув’язнення Тимошенко. Сенат також висловлює переконання і надію, що майбутнє України - у тісніших зв’язках з Європою, Сполученими Штатами та іншими державами у співтоваристві демократичних країн.