Перший віце-спікер Калєтнік: Зміни до Конституції має вносити парламент

Про це у коментарі журналістам заявив перший заступник голови Верховної ради України, член ЦК президії КПУ Ігор Калєтнік, повідомили УНІАН у прес-службі КПУ.

Калєтнік зазначив, що зміни до Конституції – це надзвичайно складний процес, до нього потрібно підходити дуже виважено. За його словами, зміни до Основного Закону потрібно вносити лише в найбільш “нагальних випадках”.

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«Якщо говорити про те, чи дослухається парламент висновків Венеціанської комісії, ми маємо дати відповідь насамперед щодо того, що будь-яка зміна до Конституції – має бути глибоко проаналізований і вивчений процес, який потрібно проводити лише з доброї волі наших громадян, і обов’язково за участю українського парламенту», – наголосив Калєтнік.