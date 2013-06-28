Міллер лякає Європу: «українські друзі» тягнуть із закачуванням газу в ПСГ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

«Обсяг активного газу на початок відбору з ПСГ має становити більш як 19 млрд кубометрів. На сьогодні менш як 7,5 млрд кубометрів за тією інформацією, що у нас є. Ми бачимо дуже серйозні ризики в даний час для транзиту російського газу до Європи через територію України майбутньої зими, якщо Україна не зробить належних кроків щодо прискорення закачування газу в ПСГ. Час ще є», - сказав Міллер.

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При цьому він зазначив, що саме для цього «Газпром» авансом заплатив 1 млрд доларів за транзит, щоб «допомогти нашим українським друзям».