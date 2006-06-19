Зварич бачить бар’єр всередині ”трійки”

Між блоком «Наша Україна», Блоком Юлії Тимошенко та СПУ залишилися «деякі принципові питання» при підготовці угоди про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам керівник юридичного департаменту «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, «глибина цих розбіжностей, на мій погляд, настільки серйозна, що вона може стати бар’єром».

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що сьогодні керівні органи партій, які входять до блоку «Наша Україна», вирішуватимуть питання про формат коаліції.

Як сказав Р.ЗВАРИЧ, завтра це питання також розглядатиметься і на засіданні фракції «Наша Україна» у Верховній Раді.