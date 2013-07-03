Посол: У Литві вірять у те, що Україна стане членом ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав посол Литви в Україні Пятрас Вайтєкунас.

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“Ми вважаємо, що Україна - європейська держава, і свого часу вона буде в Євросоюзі і повинна там бути. Ми не лише віримо у це, а й щодня дуже багато над цим працюємо. Ми працюємо над тим, аби поглибити розуміння того, наскільки важливою є Україна в Євросоюзі”, - сказав посол. Він також висловив думку, що у листопаді під час саміту у Вільнюсі Україна підпише угоду про асоціацію. В той же час він наголосив на тому, що є три перепони на шляху до підписання цієї угоди - це судова реформа, вибіркове правосуддя і створення вільної та прозорої виборчої системи.

Він також закликав українську владу приймати негайні рішення на шляху до євроінтеграції.

“Я хотів би закликати лідерів України, щоб вони негайно приймали рішення, які змінять життя в Україні. Сьогодні немає плану “Б”, тому необхідно, аби вони діяли швидко і відповідально”, - сказав посол.