Кріль назвав Кириленка узурпатором, який знайшов «цапів відбувайлів»

11:16, 30 листопада 2007
Політика
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Самовідвід став питанням принциповим

Вчорашній «неподписант» Ігор Кріль заявляє, що лідер партії «Наша Україна» повністю узурпував владу в партії і вибрав трьох «цапів відбувайлів», відповідальних за тривалу коаліціаду.

Кріль відзначив, що якщо Кириленко не здатний консолідувати навколо себе членів партії і фракції, то він навряд чи зможе об`єднати коаліцію і опозицію у парламенті. У нинішніх умовах будь-яка коаліція в будь-якому форматі буде хисткою, заявив він в інтерв`ю газеті "Дело".

"Нунсовець" підкреслив, що після історії з непідписанням коаліційної угоди, самовідвід Кириленка став питанням принциповим. "Тоді з різних причин не підписали угоду 7 депутатів. А цапами відбувайлами за участю Кириленка зробили тільки трьох – мене, Василя Петьовку і Плюща", - повідомив він.

Кріль відзначив, що Кириленко узурпував владу в партії. Явним доказом тому є збори Політради і ухвалення рішення без кворуму про висунення його на пост спікера. Віктор Балога, коли був главою "НСНУ" ніколи не дозволяв собі подібних вольностей.

 

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