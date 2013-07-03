Власенко каже, що помилування Луценка розв'язало руки Януковичу

Про це кореспондентові УНІАН заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

За його словами, відповідно до п.27 ст.106 Конституції України “Президент не обмежений ні чим у помилуванні”.

Власенко наголосив, що обмеження в наказі про процедуру помилування встановлені самим Президентом “і він може їх не дотримуватися, він це прямо продемонстрував у справі Юрія Луценка”.

“Я ще раз підкреслюю, не потрібно робити Тимошенко винною в непідписанні угоди про асоціацію. Це основна мета всіх цих заяв (заява міністра закордонних справ України Леоніда Кожари про неможливість помилування Тимошенко без її волі — УНІАН). Пан Янукович створив цю ситуацію, пан Янукович має всі можливості цю ситуацію розрішити, пан Янукович уже на прикладі Юрія Луценка продемонстрував, що він може це робити. При цьому Кожара каже, що ніхто не може звільнити...”, - сказав Власенко. Захисник висловив переконання, що Тимошенко не скоювала злочин, за який її засуджено, а тому не буде писати прохання про помилування. “Юлія Тимошенко не буде писати ніяких заяв. Юлія Тимошенко не скоювала злочину, за який вона сидить”, - наголосив він.

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На думку Власенка, українське законодавство не забороняє вивозити Тимошенко на лікування за кордон. Зокрема за ст.7 Кримінально-виконавчого кодексу ув’язнені мають однакові права з іншими громадянами, якщо немає прямого обмеження в законі, та за ст.36 “Основ законодавства України про охорону здоров’я” громадянин України має право на лікування за кордоном, і держава повинна йому в цьому сприяти, якщо відповідного лікування з різних причин особа не може отримати на території України. “У нас законодавство все дозволяє, у нас законодавство насправді в багатьох питаннях достатньо гуманне”, - сказав Власенко. Він також висловив переконання, що для лікування Тимошенко в Німеччині не потрібно підписувати ніяких додаткових міждержавних угод між Україною та цією країною.