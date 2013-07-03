Держказначейство уже винне Донецьку 64,2 мільйона

Про це УНІАН повідомили сьогодні, 3 липня, у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра Лук’янченка. За його словами, станом на сьогоднішній день Держказначейством «не проведено розрахунки в сумі 64 млн. 246 тис. 600 гривень».

При цьому міський голова наголосив, що за перше півріччя 2013 року бюджет Донецька було виконано на 101%.

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Так, з січня по червень цього року до бюджету надійшло 1 млрд 168 млн. 280 тис. 500 грн, з цих коштів близько 127 млн. 359 тис. 400 грн було передано до державного бюджету, близько 425 млн. 50 тис. 200 грн. було спрямвано як дотації вирівнювання районам міста, а 127 млн. 359 тис. 400 грн у вигляді вилучення з бюджету міста було перераховано до державного бюджету.

«Ми свої зобов'язання перед державою виконали. Незважаючи на це, взаємини з казначейством залишаються дуже напруженими і важкими», - сказав Лук’янченко. І зазначив: «На сайті Державної казначейської служби України є інформація така: «Казначейство України забезпечує своєчасне здійснення витрат міської ради». Але це не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький констатував, що в Донецькій області заборгованість Держказначейства місцевим бюджетам у даний час коливається на рівні кількох сотень мільйонів гривень.