Тимошенко написала вісімнадцятий лист до суду

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка продовжує лікування у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці», у письмовій заяві попросить Київський районний суд Харкова за її відсутності розглянути клопотання захисту про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ на засіданні, яке відбудеться 5 липня.

Про це УНІАН повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«Позиція Юлії Володимирівни залишається абсолютно незмінною. Юлія Тимошенко дає право суду розглянути за її відсутності заяву про закриття цієї справи. Якщо я не помиляюся, ми це клопотання заявляємо 18-й раз і вимагаємо за її відсутності це клопотання розглянути. І вона дає згоду на те, щоб за її відсутності це клопотання розглянули», - сказав він.

На тему: У Європі побачили, що Янукович «шукає шлях» розв'язання проблеми Тимошенко

Власенко зазначив, що Тимошенко подала відповідну заяву або вчора, або подасть її сьогодні. «У моїй присутності вона цієї заяви не подавала, але я з нею цю позицію обговорював. У нас нічого не змінилося. Це абсолютно точно», - сказав захисник.

Він акцентував на тому, що під час завтрашнього засідання суду захист Тимошенко буде в чергове вимагати закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ, посилаючись на відповідну письмову заяву підсудної.

«Ми будемо вимагати розгляду клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку з наявністю письмової заяви Тимошенко, яка дає суду право розглянути це клопотання за її відсутності», - сказав Власенко.

Він також наголосив, що справа ЄЕСУ вже закривалася і суди підтверджували законність її закриття. За словами Власенка, «зневажливу оцінку» справі ЄЕСУ нещодавно дала Парламентська Асамблея Ради Європи.

Захисник також обурився тим, що головуючий суддя Костянтин Садовський «просто зачитує з папірця те, що йому написали завчасно», та майже не реагує на те, що говорять сторони процесу.

Власенко підкреслив, що представники держобвинувачення, говорячи про відсутність рішення про закриття справи ЄЕСУ, вводять суспільство в оману.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня о 15.00 продовжиться засідання Київського райсуду Харкова, який розглядає кримінальну справу щодо ЄЕСУ з обвинуваченням Тимошенко.

На попередніх засіданнях суддя Садовський залишав клопотання захисту про закриття справи ЄЕСУ без розгляду, говорячи про те, що воно «буде розглянуто на відповідній стадії процесу за присутності підсудної».

Захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, що підтвердив Верховний суд України.