Рада погодилась фінансувати відомство Кожари коштом внесків до ООН

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 243 народних депутати.

Як наголошується у висновках Комітету ВР з питань бюджету, кошти перерозподіляються у рамках вже виділених асигнувань на забезпечення поточної діяльності Міністерства закордонних справ України. Зокрема, закон передбачає збільшення фінансування роботи апарату міністерства у розмірі 6 млн грн, за рахунок зменшення фінансування внесків України до бюджетів ООН, міжнародних організацій і конвенційних органів (на 4 млн грн) і забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (2 млн грн).

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«Ухвалення законопроекту дозволить вирішити існуючі проблемні питання, а саме – в частині забезпечення повноцінного функціонування поточних витрат з утримання апарату МЗС, послуг зв'язку, обслуговування відомчих будівель, супроводу програмного забезпечення, проведення поточного і капітального ремонту і реконструкції приміщень адмінбудівлі міністерства», - наголошується у пояснювальних документах до закону.