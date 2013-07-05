Яценюк обіцяє виключати всіх, хто не підтримуватиме рішення «Батьківщини»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи визначилася фракція щодо пропозиції екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка виключити з «Батьківщини» Миколу Мартиненка як генератора “тушок” у фракції.

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“Наша фракція єдина. Усі ті, хто не голосує відповідно до рішення фракції, позбавляються статусу члена фракції. Як це було зроблено вчора (йдеться про виключення депутата Василя Кравчука - УНІАН)”, - сказав Яценюк.

Він додав, що інших питань до членів фракції немає. “З’являться - ми так само жорстко відреагуємо, як ми відреагували вчора по Кравчуку”, - наголосив Яценюк.