Яценюк обіцяє виключати всіх, хто не підтримуватиме рішення «Батьківщини»
13:05, 05 липня 2013Політика
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Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголошує, що фракція “Батьківщина” єдина і з її лав виключатимуть тих, хто не голосує за її рішення.
Яценюк: З лав фракції “Батьківщина” виключатимуть тих, хто не підтримуватиме її рішення
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи визначилася фракція щодо пропозиції екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка виключити з «Батьківщини» Миколу Мартиненка як генератора “тушок” у фракції.
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“Наша фракція єдина. Усі ті, хто не голосує відповідно до рішення фракції, позбавляються статусу члена фракції. Як це було зроблено вчора (йдеться про виключення депутата Василя Кравчука - УНІАН)”, - сказав Яценюк.
Він додав, що інших питань до членів фракції немає. “З’являться - ми так само жорстко відреагуємо, як ми відреагували вчора по Кравчуку”, - наголосив Яценюк.
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