Єфремов сказав, з чим підуть на день народження до Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Ми зробимо або добірку книг, або купимо одну хорошу книгу, яку подаруємо Президенту. Інше щось ми дарувати не будемо”, - сказав він.

Єфремов додав, що головне - участь у цьому заході і можливість у неформальній обстановці поспілкуватия з Президентом і привітати його.