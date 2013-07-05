Для Азарова Кличко - «невдалий» кандидат

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що у чинного Президента України Віктора Януковича є всі підстави виставити свою кандидатуру на президентських виборах 2015 року, а лідер «УДАРу» Віталій Кличко є “невдалим” кандидатом.

Як повідомляє персональний сайт Азарова, про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню «Le nouvel Economiste».

«У 2015 році я не бачу ніяких підстав для того, щоб чинний Президент України Віктор Янукович не подав свою кандидатуру на другий термін», - сказав він.

За можливої відсутності екс-прем'єра Юлії Тимошенко, відзначив Азаров, в оголошеній боротьбі колишній боксер Кличко - популярний в Україні - має реагувати рукавичкою. На думку Азарова, його кандидатура є невдалою.

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«Віталій Кличко - незвичайний боксер, він завоював славу собі й нашій країні. Ми всі пишаємося ним як спортсменом. На жаль, у нього немає жодного дня досвіду роботи в органах виконавчої влади», - відзначив Азаров.