Регіонали пропонують прирівняти посвідчення нардепа до паспорта

Народні депутати від Партії регіонів Владислав Лук’янов та Юрій Мірошниченко зареєстрували у Верховній Раді України законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо доповнення переліків документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України).

Текст проекту закону розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України “Про громадянство” та “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою доповнення переліку документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, таким документом як посвідчення народного депутата України.

Так, у законі “Про громадянство” «посвідчення народного депутата України» пропонується визначити як документ, що підтверджує громадянство України на рівні з паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, тимчасовим посвідченням громадянина України, дипломатичним паспортом, службовим паспортом, посвідченням особи моряка, посвідченням члена екіпажу, а також посвідченням особи на повернення в Україну.