Путін подзвонив Януковичу

Путін привітав Януковича з днем народження.

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав Президента України Віктора Януковича з днем народження, повідомляє прес-служба Президента України. На тему: Опозиція проігнорує день народження Януковича, медійники обіцяють сюрприз Під час телефонної розмови глави держав обговорили актуальні питання двосторонніх відносин. Як повідомляв УНІАН, сьогодні Януковичу виповнюється 63 роки.

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