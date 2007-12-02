Черномирдін знає, чого бракує для активізації відносин між Україною і Росією

Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН прогнозує покращення українсько-російських відносин після виборів у Держдуму РФ.

Про це він сказав сьогодні журналістам після голосування на виборчій ділянці при Посольству РФ, повідомляє “5 канал”.

На переконання В.ЧЕРНОМИРДІНА, для активізації відносин між державами бракує лише дієздатної Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, у Росії сьогодні проходять вибори депутатів Державної думи п`ятого скликання.