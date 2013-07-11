У Коморовського пояснили, чому у Сеймі наполягають на «геноциді»

Про це він сказав в ефірі TVP info, коментуючи заплановане цього тижня ухвалення відповідної заяви.

"Депутати не дискують про поняття, вони конкурують за звання більшого патріота. Хочуть показати себе справжніми патріотами і те, що їхні противники у цій дискусії не є ними", - сказав він.

Радник Президента звернувся до представників найбільшої польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS), зауваживши, що співзасновник цієї партії та загиблий в авіакатастрофі Президент Польщі Лех Качинський не називав Волинську трагедію "геноцидом".

"Важко знайти людину краще історично освічену, ніж Президент Качинський. І він цього терміну не використовував", - сказав Наленч.

За його словами, українці більш охоче використовували б різного роду евфемізми при описі тих подій, наголосивши, що така практика насправді не приховує правду.

"Не є так, що якщо хтось використовує більш м'яке висловлювання про Волинський злочин, то хоче забрехати історію. Це значить, він прагне, аби українці сприйняли нашу польську правду. Бо якщо використаємо правдиві, але міцні слова, то застанемо повністю закриті серця", - сказав радник Президента Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Сейм Польщі планує 12 липня ухвалити заяву про Волинську трагедію, але досі депутати не узгодити остаточний текст. Він залежатиме від голосування.

Підготовлений профільною комісією проект називає ті події "етнічною чисткою з ознаками геноциду", тоді як частина депутатів пропонує назвати їх "геноцидом" і встановити 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії.