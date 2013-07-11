Cейм Польщі планує ухвалити заяву про Волинську трагедію

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави Сейму Ева Сулік, зазначивши, що сьогодні відбудеться обговорення проекту документа, котрий був підготовлений комісією з культури та засобів масової інформації та внесено до нього поправки.

"Є підготовлена комісією культури заява до якого є поправки, а голосування відбудеться у п'ятницю", - сказала співрозмовник агентства.

Вона відзначила, що підготовлена заява стане основою документа, котрий планує ухвалити Сейм.

У цьому проекті заяви, яким володіє УНІАН, Волинська трагедія називається "етнічною чисткою з ознаками геноциду", а відповідальність за неї покладена на ОУН та УПА.

У документі вказується, що жертвами цього злочину в 1942-1947 роках на Волині та Східній Галичині стало 100 тисяч поляків.

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У заяві також висловлюється вдячність громадянам України, котрі допомагали рятувати життя поляків та останні роки сприяли вшановування пам'яті загиблих.

До документа внесено шість поправок, серед яких, є пункт про визнання тих подій "геноцидом" та встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинського злочину та мучеництва кресовян, які вніс представник найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS).

Підготовлена комісією заява створена на базі кількох проектів, котрі раніше подавали різні політичні партії представлені у нижній палаті польського парламенту

Сулік також повідомила УНІАН, що глава Сейму до сьогодні не отримала звернення депутатів української Верховної Ради в справі ухвалення заяви про Волинську трагедію, в якій вони закликали польських депутатів визнати ті події "геноцидом".

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Як повідомляв УНІАН, в понеділок глава Сейму Польщі Ева Копач заявила, що депутати повинні одноголосно ухвалити заяву в справі 70-ої річниці Волинської трагедії та визнати її "геноцидом".

Висланий на минулому тижні лист до Еви Копач, котрий підписали майже 150 депутатів Верховної Ради (головним чином, Партії регіонів та КПУ), гостро розкритикував лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, котрий користується найбільшою популярністю в західних областях України, які безпосередньо межують з Польщею.

Раніше у червні цього року вища палата польського парламенту, Сенат, більшістю голосів ухвалила заяву про Волинську трагедію, в якому назвала ті події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про польських жертв тих подій, зазначаючи, що реально загинуло максимум до 30 тисяч поляків, а також звертають увагу на те, що українці теж гинули від рук поляків та жорстокі вбивства польських громадян радянським НКВС під виглядом ОУН-УПА.