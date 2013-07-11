Президент Польщі назвав Волинську трагедію «злочином з ознаками геноциду »

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, Коморовський, котрий взяв участь у відкритті пам'ятника жертвам цієї трагедії та богослужінні, відзначив, що взаємне пробачення можливе лише на базі правди.

"Я зворушений, що можу зустрітися тут разом з вами на спільній молитві за душі жертв волинського злочину, який має ознаки геноциду", - сказав глава Польської держави.

Він відзначив велику роль польського та українського духовенства для історичного примирення між народами, нагадавши про ухвалену в кінці червня спільну заяву щодо Волинської трагедії представниками чотирьох церков з Польщі та України.

На його думку, власне, ця заява може бути основою для майбутнього кращого взаєморозуміння та поєднання обох народів.

"Ні насилля, ні етнічні чистки ніколи не можуть бути методом вирішення конфліктів між сусідами чи народами та виправдані політичною, економічною чи релігійною необхідністю", - процитував він один із фрагментів цього документу.

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Коморовський нагадав, що в цій заяві події на Волині називаються "злочином" та засуджується "крайній націоналізм та шовінізм", а також критикуються люди, котрі виправдовують вбивства поляків та перекручування правди.

"Жертвами злочину та етнічних чисток стали десятки тисяч невинних людей, в тому числі, жінок, дітей, старих; у першу чергу поляків, але також українців та тих, хто рятували сусідів та рідних", - нагадав Коморовський.

Він відзначив, що Польща старатиметься гідно вшанувати пам'ять загиблих та облаштувати місця їхнього поховання.

"Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті усі будуть готові поставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє", - процитував Коморовський також слова Яна Павла II, зазначивши, що власне ці слова мають бути дороговказом для поляків та українців.