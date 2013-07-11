У прокуратурі кажуть, що Одаричу загрожує від 3 до 8 років

Прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у скоєнні ряду злочинів екс-мером Черкас Сергієм Одаричем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Одарич підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 (грубе порушення законодавства про працю, зловживання службовим становищем, невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на загальну суму майже 900 тис. грн.

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"Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича. 40 депутатів із 42 присутніх підтримали це рішення, яке ініціювали представники фракції Партії регіонів.

10 червня слідчим управлінням прокуратури Черкаської області Одаричу було вручено письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 ККУ (грубе порушення законодавства про працю; зловживання службовим становищем, невиконання судового рішення).