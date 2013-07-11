Дублер Бонда погодився стрибнути з літака з будь-ким з депутатів Ради

Про це він сказав на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання, повідомляє ТСН.

"Мені було б приємно стрибнути з будь-якою людиною з українського парламенту. Але я буду ставитися до нього як до спортсмена, а не як до політика. Двері відкриті. Я запрошую всіх стрибнути зі мною", - сказав Ворт.

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Також каскадер згадав, як стрибнув з парашутом з екс-президентом США Джорджем Бушем.

"Він був хорошим учнем, він був у хорошій формі, кращій, ніж якийсь новачок, який тільки почав стрибати. Ми говорили майже про все, крім політики", - розповів Ворт.

Крім того, каскадер розповів, що йому сподобався Харків, але найбільше задоволення він отримав від фотографування українських пташок.

Довідка УНІАН. Брюс Джеффрі Ворт дублював Пірса Броснана у фільмах "Завтра не помре ніколи" і "Золоте око", Джона Гленна в "Ліцензії на вбивство", стрибав з Ейфелевої вежі у фільмі "Ліцензія на вбивство" з Роджером Муром і з літака в "Місячному гонщику".