У Лондоні показали новий фільм про Джеймса Бонда

Вихід фільму приурочено до 50-ї річниці виходу на екрани першого фільму про агента 007 «Доктор Ноу» режисера Теренса Янга. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Лондоні.

Двадцять третя прем'єра кінобондіани відбулася в найбільшому лондонському концертному залі Ройял Альберт-хол у ​​присутності принца Чарлза та його дружини.

Деніел Крейг втретє раз зіграв агента 007, іспанець Хав'єр Бардем дебютував в ролі головного лиходія - кібертерориста, Береніс Марло - в ролі "дівчини Бонда", Наомі Харріс - в ролі Міс Маніпенні, а місце голови британської розвідки всьоме посіла Джуді Денч.

Дія нових пригод Джеймса Бонда проходить у Стамбулі, Шанхаї, Лондоні, Шотландії.

Режисер фільму - Сем Мендес.