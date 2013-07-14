На хлопця, який розчавив яйце на плечі Коморовського, відкрили справу

17:41, 14 липня 2013
Політика
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Інцидент трапився відразу після богослужіння в костелі святих Петра й Павла, де відбулася спільна молитва і вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

Броніслав Коморовський

Коли президент Республіки Польща Броніслав Коморовський підійшов поспілкуватися з вірянами, котрі чекали на площі, юнак із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було роздушене яйце, повідомляє МВС України.

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Працівники міліції вивели молодого чоловіка і відвезли на освідування в обласний наркодиспансер. Вмісту алкоголю у його крові не виявлено.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя. За даним фактом слідчим управлінням УМВС України у Волинській області розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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