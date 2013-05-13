У Януковича закупили орденів на 6 мільйонів гривень

Державне управління справами 24 квітня уклало угоду з банкното-монетним двором Національного банку України на виготовлення державних нагород та бланків нагородних документів на 5,91 млн грн.

Про це повідомляє інтернет-ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Видання інформує, що найдорожчими виявились ордени «За заслуги» І ступеню – 4 579 грн/шт.

Орден «За заслуги» ІІ ступеню коштує вдвічі дешевше, а ІІІ ступеню – у шість разів дешевше.

Найдешевше коштує «Мати-героїня» – 157 грн/шт. При цьому цих значків замовлено найбільше – майже 18 тисяч.

Вартість орденів та знаків збільшилась порівняно з минулим роком, коли ДУС замовляло ці ж нагороди. Ордени «За заслуги» подорожчали на 16%, нагрудні знаки до почесних звань – на 12%.