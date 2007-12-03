Герман: регіонали не голосуватимуть ні за якого спікера ВР

Партія регіонів обіцяє зробити все можливе, щоб не допустити голосування по спікеру Верховної Ради України VI скликання відкритим способом. Про це журналістам повідомила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман, повідомляє сайт ПР.

Вона відзначила, що сьогодні є спроби Блоку Юлії Тимошенко не дати голосувати по кандидатурі голови ВР таємно.

"Ми не дамо порушувати регламент всіма законними способами. Все буде згідно з законом, і той, хто переможе, - переможе згідно з законом", - сказала Ганна Герман.

Щодо участі Партії регіонів у голосуванні, то, за її словами, це буде можливо тільки у випадку, якщо Партія регіонів буде "стрижнем коаліцій".

"У іншому випадку, Партія регіонів не братиме участь в голосуванні, навіть не братиме бюлетені для процедури таємного голосування по кандидатурі спікера", - відзначила Ганна Герман.