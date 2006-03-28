Омельченко займатиметься ”своїми бджолами”

Мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО після завершення виборів Київського міського голови займеться бджільництвом і громадською роботою. Таке припущення висловив начальник Управління внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Олександр ПЕТІК. (Як відомо, за підрахунками понад 50% голосів виборців О.ОМЕЛЬЧЕНКО програє вибори мера столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ –УНІАН)

Як передає кореспондент УНІАН, О.ПЕТІК сказав сьогодні журналістам: «Я думаю, що він продовжить займатися своїми бджолами. І якщо вже так зачепило це покоління, то він не зможе без роботи і без діяльності. Я думаю, що він себе знайде на громадській роботі».

За його словами, О.ОМЕЛЬЧЕНКО – “явище київське”, він є “відображенням епохи”.

Як сказав О.ПЕТІК, за часів президентства Леоніда КУЧМИ, у застійні роки, “щоб вижити, пройти школу керівництва, треба було йти на серйозні поступки щодо якихось принципів. Просто важко було вижити. Таким чином виховувалося це покоління, дещо своєрідне”. Натомість нове покоління, підкреслив він, О.ПЕТІК, не сприймає ці стандарти, і цим пояснюється новий вибір киян.

Разом з тим, на його думку, О.ОМЕЛЬЧЕНКО впливатиме на події, «тому що до його слова кияни будуть прислухатись. Мені здається, найближчі півроку навіть будуть ще більше прислухатись, ніж зараз».

О.ПЕТІК повідомив, що із закінченням виборів завершиться і каденція для адміністративного апарату КМДА, адже, згідно із законом, виконавчий орган влади формує новообрана Київрада, тому усі, навіть головні спеціалісти і чиновники третьої категорії, будуть перепризначатися.

О.ПЕТІК висловив переконання, що до Київради прийде достатньо «нормальних, поміркованих людей».

Як повідомляв УНІАН, О.ОМЕЛЬЧЕНКО є Київським міським головою з травня 1999 р.

На виборах мера Києва 26 березня ц. р., за даними опрацьованих 50,29% бюлетенів, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,52% голосів виборців, Віталій КЛИЧКО – 23,85%, О.ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,60%.