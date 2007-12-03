Орденоносець Колесніков пригадав Луценку іржаві пістолети

Народний депутат України, голова Донецького обласного відділення Партії регіонів Борис Колесніков дав коментар з приводу висловлювань лідера "Народної самооборони" Юрія Луценка про нагородження його (Колеснікова) орденом "За заслуги" II ступеня.

"Очевидно, Юрій Луценко в прикладі з Папою Римським навів свій окремий випадок - коли з приходом особисто його на пост міністра внутрішніх справ і команди жебраків, злодіїв і рекетирів, яких він привів з собою, рейтинг "Нашої України" впав з 60% в лютому 2005 р. до 13,95% в березні 2006, - цитує Бориса Колеснікова сайт ПР. - А після його "духовної" роботи в уряді - очевидно, за "принципом Папи Римського", про що свідчить роздача індульгенцій (іржавих пістолетів Міністерства оборони), крадіжка (обслуговування дружини Юрія Віталійовича засобами зв`язку Міністерства оборони), шахрайство (польоти Юрія Віталійовича з сім`єю за рахунок держави на літаку внутрішніх військ МВС), загадкова смерть правої руки Юрія Луценка в нерівній боротьбі за контроль над конверт-центрами на користь МВС, - у травні-червні 2007 р. рейтинг "Нашої України", що складав 20%, після союзу з такою "могутньою" політичною силою, як "Народна самооборона" опустився до традиційних 14%".

"Отже автобіографічний приклад, наведений Юрієм Луценком, повинен стати відповідним уроком для всіх політичних сил, які наступного разу захочуть прийняти до своїх лав цього пройдисвіта і популіста", - резюмував Борис Колесніков.

Нагадаємо, сьогодні Юрій Луценко заявив, що вважає "грубою політичною помилкою" нагородження члена Партії регіонів Бориса Колеснікова орденом "За заслуги" II ступеня.