Тимошенко не задоволена Луценком
Лідерка БЮТ вважає, що відбулася підміна гасел
Блок Юлії Тимошенко не задоволений роботою Міністерства внутрішніх справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.
«Робота МВС не влаштовує БЮТ», - сказала вона.
За її словами, гасло «Бандити мають сидіти в тюрмах» замінили на гасло «Всі ці бандити знову мусять сидіти в кабінетах високопосадовців».
Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що не може з цим погодитись. На її думку, сьогодні в силових структурах відбувається політичний розмін, і знову «закон для всіх, а окремі правила - для політичних друзів».
За її словами, вона хотіла б прибрати всі кулуарні, тіньові впливи і зробити силові структури тими органами, які наводять в Україні реальний порядок, а не його імітують.