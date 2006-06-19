Тимошенко не задоволена Луценком

Блок Юлії Тимошенко не задоволений роботою Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Робота МВС не влаштовує БЮТ», - сказала вона.

За її словами, гасло «Бандити мають сидіти в тюрмах» замінили на гасло «Всі ці бандити знову мусять сидіти в кабінетах високопосадовців».

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що не може з цим погодитись. На її думку, сьогодні в силових структурах відбувається політичний розмін, і знову «закон для всіх, а окремі правила - для політичних друзів».

За її словами, вона хотіла б прибрати всі кулуарні, тіньові впливи і зробити силові структури тими органами, які наводять в Україні реальний порядок, а не його імітують.