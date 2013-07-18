У КУПРі та УНА-УНСО заявляють про провокацію міліції

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи появу в Інтернеті відеоролику, на якому організаторам «врадіївської ходи» пропонують гроші за припинення акції, лідер ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції" (КУПР) Сергій Мельниченко заявив, що кілька днів тому до них надійшла пропозиція про зустріч з людиною, яка «хоче поговорити».

Представники цієї організації та УНА не хотіли допустити зриву «врадіївської ходи» і силового придушення акції, тому пішли на переговори, щоб дізнатися про плани влади. Мельниченко зазначив: «Ми розуміли, що це провокація». При цьому додав, що «вирішено було дізнатися, чия йде гра», адже говорили, що у владному середовищі є протистояння, котре вони хочуть використати один проти одного, застосувавши проти учасників акції силові методи.

Голова Київської організації, один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур («Тополь») розповів, що «на розмову прийшов типовий донецький майор», який почав пропонувати гроші за припинення акції. Він зазначив, що ніхто не збирався продаватися, але розмова про гроші в сумі 100 тисяч доларів була необхідна, щоб повірили представники міліції, що це не гра з «нашої сторони».

Мазур наголосив, що про ці перемовини знали в обох організаціях, були розмови з цього приводу з деякими народними депутатами. Він відмовився назвати прізвища депутатів, але додав, що партійці, які разом з ними обговорювали подальші кроки в цих переговорах, можуть підтвердити, що про ніяку матеріальну зацікавленість не йшлося, а йшлося про збір інформації з приводу того, які провокації готує влада.

Мельниченко підкреслив, що ніякої передачі грошей не було, а навпаки – ми відмовилися їх взяти в день переговорів, спеціально відтягуючи час. «Якби ми були ласі до наживи, то ми були б відразу взяли кошти», - підкреслив Мельниченко.

Водночас Мазур зауважив, що це відео з переговорів так оперативно було вкинуто в Інтернет з тим, щоб їх скомпрометувати.

Відповідаючи на запитання, чому учасники переговорів, допускаючи, що це провокація, не вели власного запису розмови, Мельниченко сказав: «У нас не було технічної можливості, не було навіть часу підготуватися, тому ми йшли ва-банк».

За словами Мельниченка, «врадіївську ходу» влада хоче похоронити, показавши, що це «політичний, фінансовий проект». За його словами, ця провокація спрямована на те, щоб показати, що представники громадських організацій нібито продалися.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що йому надали інший відеоролик, в якому «показані активісти КУПРу, які продають врадіївську ходу». За словами міністра, з цього ролику видно, як «журналісти проводять розслідування і, як я зрозумів по відеосюжету, пропонують їм (учасникам ходи – УНІАН) не йти на цю ходу і відповіді громадських діячів. Вони вносять таку пропозицію, що якщо ви нам дасте спочатку 350 тисяч доларів, а потім йде торг, і кажуть: “Ну добре, 100 тисяч доларів, то ми людей не поведемо до Міністерства внутрішніх справ, а поведемо їх в інше місце”.