МЗС перевіряє інформацію про затримання у Великобританії двох українців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС. "Зараз ця інформація перевіряється", - сказав співбесідник агентства.

*** «Лента.ру» з посиланням на The Daily Express повідомила, що двох українців було узято під варту 18 липня в Бірмінгемі у зв'язку з вибухами біля двох мечетей в містах Уолсолл і Тіптон. За даними видання, поліція допитує їх.

Затримані виявилися студентами-інженерами віком 22 і 25 років. За даними Birmingham Mail, вони приїхали до Великобританії на літо на стажування в компанію з виробництва програмного забезпечення Delcam. Очевидно, вони познайомилися один з одним після приїзду до Великобританії.

У ніч на 19 липня поліція виявила наслідки вибуху біля третьої мечеті - цього разу в місті Вулверхемптон. За даними експертів, вибух стався ще 28 червня. Усередині мечеті нічого підозрілого знайдено не було, і вона відкрита для відвідин парафіян.

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Інцидент у типтонскій мечеті стався 12 липня. Там вибухнула саморобна бомба, начинена цвяхами. В результаті події ніхто не постраждав, оскільки за годину до цього там закінчилася церемонія похоронів і всі встигли розійтися. Вибух біля мечеті і ісламського центру в Уолсоллі був здійснено 21 червня. Тоді також обійшлося без жертв і поранених.