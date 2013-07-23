24 липня відбудеться засідання Кабінету міністрів

24 липня 2013 року під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, який відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про Кабінет міністрів України» виконує повноваження прем’єр-міністра України, відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Початок заходу о 10:00.

Збір журналістів до 9:30.

Місце проведення: БУДИНОК УРЯДУ. Вхід (тільки за паспортами) з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 6-й поверх.

Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю міністра доходів і зборів Олександра Клименка, міністра молоді і спорту Равіля Сафіулліна, міністра культури Леоніда Новохатька.

Акредитація ЗМІ проводиться до 17:00 23 липня 2013 року за телефонами: 256-78-89, 256-67-11.