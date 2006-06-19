Тимошенко заявляє, що ”Наша Україна” тягне час

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує “Нашу Україну” в штучному затягуванні процесу створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам після чергового раунду переговорів Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що сьогоднішня зустріч ще раз підтвердила, що просто тягнеться час.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день ті питання, які піднімались зараз на переговорах, це в десятий раз повернення до питання НАТО, і вже вкотре воно було узгоджене – я не бачу розбіжностей у формулюваннях. Ще раз було піднято питання про міністра внутрішніх справ, але питання абсолютно Конституцією визначено, і розбіжностей тут просто не може бути», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що БЮТ і СПУ погодились на пропозицію «Нашої України» щодо створення Національного бюро розслідування, яке збалансує те, що міністра внутрішніх справ призначатиме коаліція. Водночас, за її словами, було порушено нове питання щодо недоцільності затвердження урядової програми. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що незатвердження програми уряду прямо суперечить Конституції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що жодне питання не коштує взагалі нічого – там проблем не існує і просто йде відтягування часу. «Я ще раз хочу заявити, що наша політична сила на цій нараді абсолютно продемонструвала, що у нас немає розбіжностей, ми рухаємося попередньо досягнутих домовленостей, і ми готові підписувати угоду і сьогодні, і завтра – у нас немає претензій до цієї коаліційної угоди», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що ключовою проблемою, чому ці переговори так затягуються, є те, що «Наша Україна» ще просто не прийняла рішення, з ким вона – з демократичною коаліцією чи з Партією регіонів. «І власне тому, що вони ще не прийняли такого політичного рішення, разом з Президентом сьогодні йде просто штучне затягування часу. Я не бачу ніякого здорового глузду в тому, щоб і далі затягувати», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що БЮТ вимагає завтра підписати угоду і оголосити про це в парламенті. Вона сказала, що для цього є стовідсоткові шанси. «По мені, так стовідсоткові шанси підписати цю угоду”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.