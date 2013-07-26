27 липня відбудеться ХІІ з’їзд Селянської партії України

Завтра, 27 липня 2013 року, в Києві за адресою: вул. А.Малишка, 1 в приміщенні готелю «Братислава» відбудеться черговий ХІІ звітно-виборний з’їзд Селянської партії України.

У роботі з’їзду візьмуть участь делегати та представники від 24-х обласних партійних організацій СелПУ, гості з України та зарубіжжя, запрошені.

Порядком денним передбачені звіти голови СелПУ, Вищої Ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії партії; обрання нового керівництва партії на наступні 5 років; ухвалення заяви від імені делегатів з’їзду до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, українського селянства.

З’їзд розпочне свою роботу о 10.00 годині.