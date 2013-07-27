Молебень на Володимирській гірці закінчився

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Молебень провів глава Руської православної церкви патріарх Кирил разом із главою Української православної церкви Московського патріархату Митрополитом Володимиром.

В урочистостях з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі до Києва прибули предстоятелі 9 з 14 помісних православних церков світу. Також на київських пагорбах молились представники решти церков.

Партіарх Кирил подякув предстоятелям і представникам помісних церков за те, що вони приїхали в Україну вбачаючи у цьому наочну демонстрацію єдності православ’я світу.

Митрополит Володимир у своїй проповіді сказав, що на українцях та решті слов’янських народів лежить місія збереження християнських цінностей.

Також на молебні були присутні Президент України Віктор Янукович, Росії Володимир Путін, а також представники уряду, столичної влади, депутати, члени міжнародних делегацій.

Після молебню патріарх Московський та всія Русі Кирил і митрополит Київський та всієї України Володимир привітали усіх присутніх біля пам’ятника князю Володимиру та усіх віруючих із 1025-річчям Хрещення Київської Русі.

Після цього присутны на святкуванны президенти поклонилися іконі та мощам Князя Володимира.

Як повідомляв УНІАН, після молебня президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з президентами країн, котрі прибули на святкування.

Зокрема, об 11.00 відбудеться зустріч Януковича з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На початку зустрічі запланована протокольна зйомка.

О 12.00 Президент України проведе зустріч з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті.

На 13.00 запланована зустріч Януковича з Президентом Республіки Сербія Томіславом Ніколичем.