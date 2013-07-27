Молебень на Володимирській гірці закінчився

11:07, 27 липня 2013
Політика
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Святковий молебень з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі у Києві під пам’ятником святому Володимирові закінчився. 

Молебень на Володимирській гірці завершився

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Молебень провів глава Руської православної церкви патріарх Кирил разом із главою Української православної церкви Московського патріархату Митрополитом Володимиром.

В урочистостях з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі до Києва прибули предстоятелі 9 з 14 помісних православних церков світу. Також на київських пагорбах молились представники решти церков.

Партіарх Кирил подякув предстоятелям і представникам помісних церков за те, що вони приїхали в Україну вбачаючи у цьому наочну демонстрацію єдності православ’я світу.

Митрополит Володимир у своїй проповіді сказав, що на українцях та решті слов’янських народів лежить місія збереження християнських цінностей.

Також на молебні були присутні Президент України Віктор Янукович, Росії Володимир Путін, а також представники уряду, столичної влади, депутати, члени міжнародних делегацій.

Після молебню патріарх Московський та всія Русі Кирил і митрополит Київський та всієї України Володимир привітали усіх присутніх біля пам’ятника князю Володимиру та усіх віруючих із 1025-річчям Хрещення Київської Русі.

Після цього присутны на святкуванны президенти поклонилися іконі та мощам Князя Володимира.

Як повідомляв УНІАН, після молебня президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з президентами країн, котрі прибули на святкування. 

Зокрема, об 11.00 відбудеться зустріч Януковича з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На початку зустрічі запланована протокольна зйомка.

О 12.00 Президент України проведе зустріч з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті.

На 13.00 запланована зустріч Януковича з Президентом Республіки Сербія Томіславом Ніколичем.

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