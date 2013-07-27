Путін вручив нагороди ієрархам УПЦ МП

Президент Росії Володимир Путін у ході візиту до столиці України зустрівся з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату і вручив їм державні нагороди.

Предстоятель УПЦ МП митрополит Київський і всієї України Володимир удостоєний ордена Олександра Невського, передає РІА «Новости».

Ще шість митрополитів одержали Ордени дружби й почесні грамоти Президента Росії.

Нагадаємо, Президент Росії прибув 27 липня до Києва для участі в урочистостях з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі. 28 липня Путін і Президент України Віктор Янукович відвідають Севастополь, де візьмуть участь в урочистостях із нагоди дня Військово-морського флоту.