Яценюк у дитинстві по городах не гасав й у футбол бляшанкою не грав

Новий голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у дитинстві «не грав футбол бляшанкою». Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам тітка нового спікера українського парламенту Мирослава БАКАЙ, яка проживає у селі Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області. За її словами, мама А.ЯЦЕНЮКА (з родини Бакаїв) жила у Княждворі, а потім поїхала вчитися в Чернівці, де вийшла заміж і народила Арсенія.

«Арсеній у дитинстві був хлопчик поважний не на свої літа, – зауважила М.БАКАЙ, – не гасав по городах з дітлахами й не грав у футбол м’ячем чи бляшанкою. Це йому було нецікаво – очевидно, тому, що в майбутнього хлопця чекав успіх у політиці і в дипломатії».

Вона також повідомила, що, коли в Чернівцях, де мешкають батьки спікера, почалося масове облисіння дітей, Арсеній жив у дідуся-бабусі в Коломиї і деякий час ходив до міської школи №1. (Восени 1988 року у Чернівцях розпочалось масове інтоксикаційне облисіння дітей. Небувалий спалах осередків алопецій припав на 1989 рік. Було зафіксовано понад 130 випадків такого облисіння в Чернівцях. – Ред.)

Тітка також сказала, що коли Арсеній не був у великій політиці, то завжди на свята з батьками приїжджав до Княждвора. А цього року – у ранзі міністра закордонних справ – побував у Коломиї на Великдень інкогніто з друзями. Тепер часом телефонує до тітки.