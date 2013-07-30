31 липня відбудеться мітинг працівників ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця»

31 липня 2013 року з 8:00 до 12:30 відбудеться пікетування Адміністрації Президента України працівниками Державного підприємства «Науково-дослідне виробниче підприємство «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». Пікетувальники вимагатимуть припинити розкрадання земель та знищення підприємства директором ДП НДВП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та міністром аграрної політики та продовольства. Контакти: 067 900 00 08

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