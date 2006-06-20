Партія регіонів не збирається пробачати Луценку

Один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що Юрій ЛУЦЕНКО не буде обіймати посаду міністра внутрішніх справ у разі створення широкої коаліції.

Під час ефіру на каналі 1+1, відповідаючи на запитання, чи може Ю.ЛУЦЕНКО залишитися на своїй посаді, М.АЗАРОВ сказав: "Думаю, ні".

"Він – надзвичайно заполітизована фігура, яка за минулий рік зробила низку заяв, які нічим не підтвердилися, але ставили у незручне становище багатьох політиків в Україні. Вони були бездоказові", - додав М.АЗАРОВ.

"МВС у тому вигляді, в якому зараз є – це потужний каральний апарат, який повинен бути максимально деполітизований. Він не повинен виконувати роль дубинки над головами бізнесу та політиків", - цитує далі М.АЗАРОВА “Українська правда”.

На запитання про розподіл посад, оприлюднений газетою "Сегодня", згідно з яким Юрій ЄХАНУРОВ стає прем’єром, Віктор ЯНУКОВИЧ – головою Верховної Ради, а Петро ПОРОШЕНКО – першим віце-спікером, М.АЗАРОВ сказав: "Існує низка позицій, де ми знайшли компромісні підходи, на засадах яких можна починати переговори".

Водночас М.АЗАРОВ дав зрозуміти, що завтра між "Нашою Україною" і Партією регіонів не буде підписано коаліційну угоду.

"Для того, щоб щось підписати, нам треба сісти за стіл переговорів. Нам в офіційному форматі буде просто домовлятися один з одним, бо ми провели величезну роботу з погодження позицій", - сказав М.АЗАРОВ.

Як відомо, раніше повідомлялося, що "Наша Україна" відстоює на посаді міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Водночас Блок Юлії Тимошенко не влаштовує робота Міністерства внутрішніх справ України. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що гасло «Бандити мають сидіти в тюрмах» замінили на гасло «Всі ці бандити знову мусять сидіти в кабінетах високопосадовців». За її словами, сьогодні в силових структурах відбувається політичний розмін, і знову «закон для всіх, а окремі правила - для політичних друзів».