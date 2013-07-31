Віце-прем’єр Грищенко поїхав до Лівії захищати українців

12:08, 31 липня 2013
Політика
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Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко відбув сьогодні з робочим візитом до Лівії для налагодження конструктивного двостороннього діалогу.

Костянтин Грищенко

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його прес-секретар Олександр Дикусаров.

“Сьогодні, за дорученням Президента України, Костянтин Грищенко здійснить робочий візит в Тріполі”, - сказав він.

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Дикусаров зазначив, що в Тріполі у Грищенка заплановано низку зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністром Лівії, міністром закордонних справ та міжнародної співпраці.

“Будуть обговорювати комплекс питань двосторонньої взаємодії, економічне співробітництво, співробітництво в авіаційній сфері, гуманітарне співробітництво, міжпарламентську взаємодію”, - сказав Дикусаров.

Він також повідомив, що окрему увагу Грищенко приділить питанню захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Лівії.

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