Віце-прем’єр Грищенко поїхав до Лівії захищати українців

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його прес-секретар Олександр Дикусаров.

“Сьогодні, за дорученням Президента України, Костянтин Грищенко здійснить робочий візит в Тріполі”, - сказав він.

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Дикусаров зазначив, що в Тріполі у Грищенка заплановано низку зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністром Лівії, міністром закордонних справ та міжнародної співпраці.

“Будуть обговорювати комплекс питань двосторонньої взаємодії, економічне співробітництво, співробітництво в авіаційній сфері, гуманітарне співробітництво, міжпарламентську взаємодію”, - сказав Дикусаров.

Він також повідомив, що окрему увагу Грищенко приділить питанню захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Лівії.