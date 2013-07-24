Капітан захопленого в Лівії судна: у бойовиків є претензії до влади України - ЗМІ

Капітан захопленого лівійцями судна “Етель” Михайло Кононов стверджує, що бойовики висувають претензії до уряду України, а члени екіпажу — заручники.

Про це пише газета «Вести», журналісти якої додзвонилися на захоплене в Лівії судно з українцями й дізналася подробиці події в капітана.

“...Мені дали зрозуміти, що «Етель» просто потрапило під руку, й захоплювачі не мають претензій до самого судна й судновласників. А на нашому місці могло опинитися будь-яке українське судно. Бойовики висувають якісь претензії до уряду України, нібито обурюються тиском України на Лівію через українців, які сидять у їхніх в'язницях. Але що вони конкретно вимагають від України, я не знаю”, - сказав Кононов.

За його словами, лівійці дуже емоційно спілкуються один із одним, часто згадують Україну, часто викидають два пальці вгору, мовляв, «ми переможемо!»

Коментуючи одну з версій, що «Етель» захопили лівійські підприємці, яким українські бізнесмени нібито заборгували 9,5 млн дол., Кононов відповів: “Українська компанія Almar всього лише здійснює технічний менеджмент — обслуговування судна. Вона ж наймала екіпаж. До вантажу вона відношення не має. Судно зафрахтоване для перевезення авто лівійськими бізнесменами — вантаж належить їм”.

Капітан розповів, як відбулося захоплення, зазначивши, що головною метою бойовиків “було захоплення заручників — таким чином вони доб'ються, щоб судно залишалося в Лівії”.

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Капітан судна також зазначив, що знає про заяву МЗС України ноти протесту Лівії, що міністр закордонних справ Лівії в курсі всього. “Але надії на лівійську владу мало — заради українців вони не битимуться з бойовиками”, - вважає капітан.

За його словами, зараз на сходнях судна чергують 4 бойовиків, а біля судна стоїть легкова машина, де бойовики зберігають автомати. “Ніхто з них англійською не говорить, спілкуватися з ними у нас не виходить. Іноді караул міняється. Всі активні дії лівійці роблять уночі — зараз у них Рамадан, вдень вони лише сплять. Духом ми не падаємо. Їжі й води вистачає. Але екіпаж на верхню палубу не виходить, залишаємося в надбудові — ніхто не гарантує, що хтось із бойовиків не вистрілить у нас», — сказав Кононов.

Як повідомляв УНІАН, у порту м. Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складається з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

23 липня в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України заявили, що Україна розцінює захоплення українського екіпажу в Лівії як акт тяжкого злочину на території цієї держави, який, станом на сьогоднішній день, залишається без належної реакції офіційної лівійської влади.