Табачнику ситуація з Мельником навіяла асоціації з жахливими ДТП

12:56, 30 липня 2013
Політика
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Міністр освіти і науки Дмитро Табачник запевняє, що ніяких шпаринок для хабарництва під час вступу до вищих навчальних закладів не залишилось.

Табачник каже, що шпаринок для хабарів вже немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав, коментуючи ситуацію з ректором Податкового університету Петром Мельником, затриманого за хабарництво.

На уточнююче запитання журналістів, як можуть ректори брати гроші за вступ і чи залишились якісь шпаринки, якими ректор може маніпулювати, міністр відповів: “Ніяких шпаринок не залишилось, більше того, в цьому році наказ про зарахування в кожному ВНЗ буде формувати Єдина державна електронна база освіти і всі вони будуть розміщені там”.

Він також зазначив, що не знає, як відбувається слідство стосовно Мельника, оскільки Податковий університет підпорядкований Міністерству доходів і зборів.

“У нас такий останній прикрий випадок був влітку 2010, коли я одержав офіційний лист від прокуратури, і це було в Запорізькій області, де в той же день я відсторонив і звільнив ректора, який був затриманий на одержанні грошових винагород. Це, звичайно, ситуація (навколо ректора Податкового університету - УНІАН), яка плямує всю освіту, але з іншого боку жахливі ДТП не ставлять під сумнів те, що абсолютна переважна більшість водіїв - це наші сумлінні співгромадяни, які використовують автомобіль як зручний засіб пересування, але не нанесення комусь чи чомусь ушкодження”, - резюмував Табачник.

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