Табачнику ситуація з Мельником навіяла асоціації з жахливими ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав, коментуючи ситуацію з ректором Податкового університету Петром Мельником, затриманого за хабарництво.

На уточнююче запитання журналістів, як можуть ректори брати гроші за вступ і чи залишились якісь шпаринки, якими ректор може маніпулювати, міністр відповів: “Ніяких шпаринок не залишилось, більше того, в цьому році наказ про зарахування в кожному ВНЗ буде формувати Єдина державна електронна база освіти і всі вони будуть розміщені там”.

Він також зазначив, що не знає, як відбувається слідство стосовно Мельника, оскільки Податковий університет підпорядкований Міністерству доходів і зборів.

“У нас такий останній прикрий випадок був влітку 2010, коли я одержав офіційний лист від прокуратури, і це було в Запорізькій області, де в той же день я відсторонив і звільнив ректора, який був затриманий на одержанні грошових винагород. Це, звичайно, ситуація (навколо ректора Податкового університету - УНІАН), яка плямує всю освіту, але з іншого боку жахливі ДТП не ставлять під сумнів те, що абсолютна переважна більшість водіїв - це наші сумлінні співгромадяни, які використовують автомобіль як зручний засіб пересування, але не нанесення комусь чи чомусь ушкодження”, - резюмував Табачник.