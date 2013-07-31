Адвокат: Мельника готують до операції на серці

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед засіданням суду повідомив адвокат підозрюваного Руслан Місюна.

«Петро Мельник знаходиться у реанімації районної лікарні в місті Буча. Його готують до операції на серці. Операція відбудеться сьогодні», - повідомив Місюна.

Між тим, адвокат не уточнив, який саме діагноз у Мельника.

Також Місюна заявив, що 30 липня, близько 21.00 вечора, слідчий намагався провести незаконні слідчі дії у палаті його підзахисного.

“Слідчий о 21.00 намагався проникнути в реанімацію. Медичний персонал йому перешкоджав, але він проігнорував їх і зайшов в палату до мого підзахисного. Він проводив якісь незаконні дії. Я не знаю, що вони там робили, мене туди не запрошували. Він пробув там з 21.00 до 22.00”, - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ректора Національного університету Державної податкової служби Мельника забрала з Печерського райсуду Києва карета “швидкої допомоги”.

“Швидку” викликали родичі Мельника.

Лікарі на ношах винесли Мельника з будівлі суду і повезли його в лікарню. Проте не уточнили, в яку саме.

Правоохоронці затримали Мельника 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.

29 липня суд не зміг обрати затриманому ректору запобіжний захід, і в засіданні суду було оголошено перерву. Під час судового засідання Мельнику також викликали швидку допомогу.

Суд також переніс на 31 липня розгляд справи про обрання запобіжного заходу для Мельника.

Головуюча суддя оголосила перерву у засіданні суду через розбіжності висновків медичної експертизи з боку слідчого та з боку захисників підозрюваного.

Зокрема, захист Мельника наполягає, що стан його здоров’я середнього ступеня важкості і він не може брати участь у судовому засіданні. У свою чергу прокурор заявив, що Мельник може бути присутнім на засіданні суду, і лікарі, які присутні в будівлі суду, можуть це підтвердити.

На засідання суду 30 липня ректора доставили на "швидкій". Підозрюваний під час судового засідання лежав на лавці.