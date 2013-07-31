МЗС каже, що українського рибалку в РФ лікують безкоштовно, але справу відкрили

Міністерство закордонних справ України працює над поверненням на Батьківщину українського рибалки, який вижив після зіткнення катера берегової охорони Прикордонної служби Росії і українського баркаса в Азовському морі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, проти українського рибалки порушено кримінальну справу за статтею 256 Кримінального кодексу Росії (незаконний вилов біологічних ресурсів). При цьому в відомстві зазначили, що українця не будуть брати під варту.

За інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, українець почувається задовільно, загрози його життю та здоров'ю немає.

В МЗС України зазначили, що медична допомога надається українцю безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного з членів екіпажа врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела в селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їх односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.