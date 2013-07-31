Яценюк підозрює, що в ЄС є десять країн, готових заблокувати Асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо нібито існування домовленостей на вищому рівні про лікування Тимошенко за кордоном.

“До цього часу українська влада жодного разу не пропонувала Юлії Володимирівні лікуватися за межами України. Жодного разу такої пропозиції ні від Президента, ні від керівництва пенітенціарної служби, ні від прокуратури до Юлії Володимирівни не надходили, а саме від них і безпосередньо від Президента Віктора Януковича залежить вирішення цього питання”, - сказав Турчинов.

Своєю чергою, відповідаючи на це запитання, захисник Сергій Власенко зазначив, що насправді підписання Угоди про асоціацію з ЄС не повинно залежати від однієї людини, але водночас додав, що йдеться про дотримання українською владою базових принципів демократії, і тому Тимошенко має бути звільнена, оскільки рішення суду щодо неї було політично вмотивованим.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що на сьогодні набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Тимошенко щодо її законного арешту.

“І якщо Янукович хоче, щоб угода була підписана, то він має і юридичне, і політичне право зробити перший крок для того, щоб звільнити Юлію Тимошенко, а саме - надати їй можливість отримати медичну допомогу в Німеччині”, - сказав Яценюк.

За його словами, тоді Угода про асоціацію з ЄС буде підписана.

Яценюк підкреслив, що у разі невиконання українською владою базових критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, підписання може не відбутися.

Він нагадав, що, відповідно до правил і процедур ЄС, навіть одна країна може заблокувати підписання угоди.

«Ми, принаймні, підозрюємо, що є з десяток країн, які сьогодні готові сказати про те, що угода не буде підписана, якщо Юлія Тимошенко не буде звільнена», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.