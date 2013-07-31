Британський експерт попереджає: підписання асоціації не врятує Україну від Росії

18:19, 31 липня 2013
Політика
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Російська Федерація намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, аби зашкодити підписанню угоди про асоціацію з ЄС.

Росія не змириться з эвроінтеграційними намірами Украни / Фото: goloskarpat.info

Якщо Україна та ЄС підпишуть Угоду про асоціацію, то це майже однозначно викличе з боку Росії кроки для зриву процесу євроінтеграції України.

Таку думку висловив британський політолог Джеймс Шерр.

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«У Кремлі великого значення надають тому, аби не допустити просування сусідньої країни в орбіту Євросоюзу, що для Москви означало б утрату впливу і здатності визначати траєкторію української політики, економіки тощо. Отже, майже однозначно з боку Москви матиме місце тиск із вимогами вдатися до кроків у відповідь, щоб зірвати цей процес», - заявив Шерр в інтерв’ю «Українському тижню».

Він відзначив, що в України зараз дуже вразливе становище.

«Києву та Брюсселю варто перейматися тим, як саме їм можуть перешкодити, особливо з огляду на теперішній стан України, її вразливість, напружену внутрішню ситуацію, розколи, присутність і вплив економічних інтересів, тісно пов’язаних із Росією, розвідувальних служб, Чорноморського флоту в Криму тощо. Якщо хтось гадає, ніби від дня підписання Угоди про асоціацію становище України поступово ставатиме безпечнішим і кращим, то ці люди можуть зазнати великого шоку», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, на листопад заплановане проведення чергового саміту "Східного партнерства". Як очікується, на ньому може відбутися підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

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