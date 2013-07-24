Посол Литви: Асоціація - крок неповернення, після якого альтернативи не обговорюються

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас сьогодні під час інформаційно-комунікативного відеомосту “Київ - Вільнюс: за демократію - разом!”.

Він нагадав, що Литва у цьому півріччі головує в Раді ЄС і встановила для себе такі пріоритети головування, як надійна, зростаюча та відкрита Європа. Посол також висловив впевненість, що Україна також стане успішною державою з європейським інтеграційним вибором.

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“Підписання Угоди про асоціацію - це останній крок неповернення, після якого інші альтернативи не обговорюються. Я впевнений, що в такому разі і відносини з Росією стали б більш прозорими, стабільними та чіткими. Не було б двох думок та коливань щодо інтеграційних напрямків України. Дружити та торгувати потрібно з усім світом, з усіма країнами та союзами, але належати можна лише до однієї родини”, - сказав Вайтекунас.

Він також наголосив, що литовський досвід показує, що євроінтеграція України надасть можливість для модернізації країни у відповідності до європейських стандартів, кардинально поліпшить інвестиційний клімат і, як наслідок, забезпечить високий рівень життя населення. Посол також висловив впевненість, що європейський успіх України відкриє нові можливості для успіху інших країн колишнього Радянського Союзу.

Він також зазначив, що ніхто не сумнівається у тому, що Україна — це європейська держава, яка зробила великий прогрес, парафувавши Угоду про асоціацію, і наразі потрібні останні зусилля на шляху до євроінтеграції, зокрема, реформування судової системи, виборчого законодавства, а також вирішення питань, пов’язаних з вибірковим правосуддям.

”Я оптиміст і впевнений, що Україна подолає останні перешкоди і у листопаді у Вільнюсі підпише Угоду про асоціацію з ЄС. І хочу сказати, що Литва — надійний друг України, і це означає, що ми підтримуємо і будемо підтримувати європейські інтеграції України. Литва ділиться своїм досвідом з Україною і ми згуртуємо друзів України в Європі”, - резюмував Вайтекунас.